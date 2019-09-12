16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты Губдумы предложили не поднимать налог на гидроциклы Самарские депутаты предложили лишить банки права не платить налог за залоговую недвижимость Дмитрий Азаров поздравил Самарскую губернскую думу с 25-летним юбилеем Самарскую инициативу об освобождении от взносов за капремонт 80-летних рассмотрит Госдума Регион получит 1 млрд руб. на расселение ветхого жилья

Законотворчество Власть и политика

Депутаты Губдумы предложили не поднимать налог на гидроциклы

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутаты Самарской Губернской Думы на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям предложили отказаться от увеличения транспортного налога на гидроциклы и маломерные суда до 15 лошадиных сил.

По словам парламентариев, владельцам гидроциклов приходит налог по 100 тыс. руб. в год, в то же время, Самара — город на реке и многие семьи имеют традицию отдыхать за Волгой лагерями. Раньше люди в складчину покупали такую технику, катали детей, но сейчас владельцы гидроциклов массово избавляются от такой техники, а река пустует. Простаивает и бизнес.

Решено подготовить соответствующую инициативу и в ближайшее время обсудить вопрос с комитетом по финансам.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6