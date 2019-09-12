Депутаты Губдумы предложили не поднимать налог на гидроциклы

Депутаты Самарской Губернской Думы на заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям предложили отказаться от увеличения транспортного налога на гидроциклы и маломерные суда до 15 лошадиных сил.

По словам парламентариев, владельцам гидроциклов приходит налог по 100 тыс. руб. в год, в то же время, Самара — город на реке и многие семьи имеют традицию отдыхать за Волгой лагерями. Раньше люди в складчину покупали такую технику, катали детей, но сейчас владельцы гидроциклов массово избавляются от такой техники, а река пустует. Простаивает и бизнес.

Решено подготовить соответствующую инициативу и в ближайшее время обсудить вопрос с комитетом по финансам.