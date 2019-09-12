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Футбол Спорт

Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Крыльями Советов" и "Торпедо" назначен на 25 сентября.

Игра начнется в 20:30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).

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