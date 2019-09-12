Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября

Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Крыльями Советов" и "Торпедо" назначен на 25 сентября.
Игра начнется в 20:30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).
Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России между "Крыльями Советов" и "Торпедо" назначен на 25 сентября.
Игра начнется в 20:30. Победитель поединка встретится с сильнейшим в паре "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).
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