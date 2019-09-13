В суд направлено дело инспектора ГИБДД Алексея Тулина

В Самаре для рассмотрения в суд направлено уголовное дело бывшего начальника отделения дорожной инспекции и организации движения отдела ГИБДД городского УМВД Алексея Тулина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 169, п. "б" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 169 УК РФ (превышение должностных полномочий, получение взятки совершенное путем вымогательства, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с мая 2016 г. по март 2017 г. Тулин, получил от генерального директора ООО за беспрепятственное и своевременное согласование необходимой документации, а также неприменении им мер административной ответственности в случае выявления совершенных ООО нарушений, канцелярские товары на общую сумму 54 372 рубля.

Он же, Тулин, в период с мая 2017 г. по май 2018 г., получил от начальника службы путей транспортного муниципального предприятия взятку в несколько приемов в виде имущества — щебня, массой не менее 36 тонн, за попустительство по службе, выраженное в неприменении мер ответственности в случае выявления совершенных указанным предприятием или его должностными лицами нарушений при выполнении ремонтных работ трамвайных путей, выходящих на дороги общего пользования.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Советского района города Самары для рассмотрения по существу", — отметили в СУ СК РФ по Самарской области.