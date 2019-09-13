Специалисты из Москвы починят самарского "Дядю Степу"

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Специалисты из столицы приедут в Самару для ремонта скульптурной композиции "Дядя Степа" на ул. Ленинградской, сообщает в соцсети депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Как уточнил парламентарий, у одной из пяти малых бронзовых скульптур расшатался анкер.