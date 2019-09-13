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ЖКХ и благоустройство Общество

Специалисты из Москвы починят самарского "Дядю Степу"

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты из столицы приедут в Самару для ремонта скульптурной композиции "Дядя Степа" на ул. Ленинградской, сообщает в соцсети депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Как уточнил парламентарий, у одной из пяти малых бронзовых скульптур расшатался анкер.

Фото: twitter.com/Khinshtein

"Вижу много сообщений, что наш "Дядя Степа" в Самаре рушится. Хочу всех успокоить. Памятник в порядке. Дети расшатали анкер у одной из пяти малых скульптур. В понедельник специалисты из Москвы все закрепят. Такой наплыв ребятни, что даже бронза и металл не выдерживают", — написал Александр Хинштейн накануне.

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