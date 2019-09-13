Самарцы смогут увидеть спектакли фестиваля "Театральное Приволжье" на сайте проекта

В ПФО в рамках Года театра продолжается фестиваль "Театральное Приволжье", инициатором проведения которого стал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Окружной фестиваль объединил детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы региона.

По итогам регионального этапа, в Самарской области в финал вышли два спектакля: "Аленький цветочек" (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и "Тайна серого замка или каникулы с привидениями" (Детская школа искусств № 6, г. о.Самара, образцовая эстрадная студия "Дорога добра").

Спектакль "Аленький цветочек" — это история о добром, великодушном сердце и чистой, благородной душе. История героини сказки Сергея Аксакова, рассказанной ему в детстве ключницей Пелагеей, знакома многим. Сказку "Аленький цветочек" Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.

В главных ролях: Александр Бригаднов (купец); Анжелика Марфина (старшая дочь); Марина Лукина (средняя дочь); Виктория Мамаева (младшая дочь); Антон Черенков (королевич).

Мюзикл "Тайна серого замка или каникулы с привидениями". Специально для юных артистов было написано либретто, автором которого стала режиссер студии Наталья Беляева. В спектакле заняты ребята разных возрастов. Самым маленьким актерам 5-6 лет.

В главных ролях: Кирилл Киселев (Крэйг); Юлия Мазунова (Лизи); Виктория Ключко (Вики); Елизавета Кузина (Бекки); Вика Маринина (Бэтти); Мария Мелихова (Мишель); Михаил Шматков (Макс); Маруся Шевченко (Мэри).

Жители Самарской области также смогут посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

Видеоверсии спектаклей — победителей из всех регионов ПФО представлены в открытом доступе на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф.

Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью интернет-голосования, которое будет открыто в ближайшее время.