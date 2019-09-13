16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы смогут увидеть спектакли фестиваля "Театральное Приволжье" на сайте проекта Драматург Вячеслав Дурненков проведет мастер-классы для подростков в Самаре Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске В Самарском театре кукол выйдет премьера "Мойдодыр" В Самарской филармонии представят бродвейскую пьесу "Та еще семейка"

Театр Культура

Самарцы смогут увидеть спектакли фестиваля "Театральное Приволжье" на сайте проекта

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ПФО в рамках Года театра продолжается фестиваль "Театральное Приволжье", инициатором проведения которого стал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Окружной фестиваль объединил детские и молодежные самодеятельные театральные коллективы региона.

По итогам регионального этапа, в Самарской области в финал вышли два спектакля: "Аленький цветочек" (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и "Тайна серого замка или каникулы с привидениями" (Детская школа искусств № 6, г. о.Самара, образцовая эстрадная студия "Дорога добра").

Спектакль "Аленький цветочек" — это история о добром, великодушном сердце и чистой, благородной душе. История героини сказки Сергея Аксакова, рассказанной ему в детстве ключницей Пелагеей, знакома многим. Сказку "Аленький цветочек" Сергей Тимофеевич посвятил внучке Оленьке, дочери самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.

В главных ролях: Александр Бригаднов (купец); Анжелика Марфина (старшая дочь); Марина Лукина (средняя дочь); Виктория Мамаева (младшая дочь); Антон Черенков (королевич).

Мюзикл "Тайна серого замка или каникулы с привидениями". Специально для юных артистов было написано либретто, автором которого стала режиссер студии Наталья Беляева. В спектакле заняты ребята разных возрастов. Самым маленьким актерам 5-6 лет.

В главных ролях: Кирилл Киселев (Крэйг); Юлия Мазунова (Лизи); Виктория Ключко (Вики); Елизавета Кузина (Бекки); Вика Маринина (Бэтти); Мария Мелихова (Мишель); Михаил Шматков (Макс); Маруся Шевченко (Мэри).

Жители Самарской области также смогут посмотреть лучшие театральные постановки региональных этапов Республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.
Видеоверсии спектаклей — победителей из всех регионов ПФО представлены в открытом доступе на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф.

Оценить мастерство юных артистов и проголосовать за лучшую театральную постановку Приволжского федерального округа смогут все желающие с помощью интернет-голосования, которое будет открыто в ближайшее время.

Гид потребителя

Фото на сайте

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

Театр оперы и балета показал концерт памяти Никиты Долгушина

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В театре оперы и балета показали "Князя Владимира"

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6