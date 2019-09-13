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Суды Происшествия

В Исаклинском районе осудили экс-руководительницу почтового отделения

ИСАКЛЫ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исаклинский райсуд Самарской области рассмотрел уголовное дело бывшей руководительницы отделения почтовой связи "Мордово-Аделяково". Ее обвиняли в мошенничестве в крупном размере и хищении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, женщина давала подчиненным указания брать деньги у населения, но не собиралась вносить их в кассу. Так, почтальоны собрали у жителей села на выписку газет более 25 тыс. руб., которые обвиняемая забрала себе.

Кроме того, женщина присвоила деньги, которые клиенты платили за оказание услуг почтовой связи, и остаток из кассы отделения. Ущерб, причиненный ФГУП "Почта России", составил более 100 тыс. рублей.

Суд назначил обвиняемой четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, удовлетворен иск прокурора Исаклинского района о возмещении вреда — более 101 тыс. рублей.

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