Сотрудницу почты в Исаклинском районе будут судить за хищения

Прокурор Исаклинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу сотрудника филиала ФГУП "Почта России" по ч. 2, 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения" и "Присвоение чужого имущества"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии предварительного следствия, бывший руководитель ОПС "Мордово-Аделяково" поручала подчиненным собирать с граждан деньги на подписку газет. Однако, эти деньги она забирала себе. Всего почтальоны собрали у жителей села и передано начальнице более 25 тыс. рублей.

Кроме того, женщину обвиняют в том, что она воспользовалась доверием жителей села: выдавая заверенные своей подписью и печатью Почтамта документы, приняла от граждан в счет оплаты услуг ЖКХ более 7 тыс. рублей, которые забрала себе. В результате действий сотрудницы почты пострадало более 40 жителей Исаклинского района.

Помимо этого, руководитель почтового отделения похитила из кассы более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд для рассмотрения.