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Театр Культура

На сцене Самарской филармонии покажут спектакль "Тайга" по пьесе Александра Вампилова

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии 5 октября состоится спектакль "Тайга" по пьесе классика советской драматургии Александра Вампилова.

Фото: http://koncertsamara.ru/

"Вампиловские "анекдоты" — точный образец русской комедии, которая не только по-настоящему смешит, но дает возможность говорить о самых серьезных вещах", — говорится в анонсе koncertsamara.ru.

"Тайга" — это два полноценных представления в одном спектакле. Их объединяют истории из жизни "командированных" 60-х гг. XX в. — все герои встречаются в глухой провинции, в типичной гостинице.

Блистательный актерский состав и особый эффект Вампилова в том, что зритель начинает чувствовать себя не просто наблюдателем, но и участником происходящего. Энергичная и уморительная комедия в духе лучших произведений Гоголя.

В ролях: Станислав Бондаренко, Иван Жидков, Иван Стебунов, Александр Ратников, Максим Важов, Олеся Фаттахова, Глафира Тарханова.

Цена билетов от 1200 рублей. Купить билет можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26950/0.

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