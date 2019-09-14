Евгений Богомолов: "В Приволжском районе успешно решаются стратегические задачи"

Сегодня в Самарской области реализуются 12 национальных проектов, созданных по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Их успешное выполнение невозможно без слаженной работы, в том числе на муниципальном уровне. О том, как в Приволжском районе решаются стратегические задачи, рассказал глава муниципалитета Евгений Богомолов.

— Евгений Николаевич, в каких национальных проектах участвует район и с какими успехами?

— На территории района успешно реализуются задачи, поставленные правительством по стратегическим направлениям в сельском хозяйстве. Это импортозамещение и экспорт продукции — сегодня из двух портов, оборудованных для отгрузки речным транспортом, отправляются товары, в том числе и за границу. Это орошение, которое означает гарантированные урожаи, производство экономически выгодных культур, рабочие места. Сельскохозяйственные предприятия района активно ведут работы по увеличению орошаемых земель. Еще несколько лет назад в число стратегических задач района входили развитие и реконструкция системы мелиорации, решение вопросов газификации и берегоукрепления, обеспечение местами в детских садах. Все эти задачи решены, за исключением мелиорации. За последние годы площадь орошаемых земель выросла с 9 до 16 тыс. га. Взят хороший темп, и его стоит только наращивать, в планах — за три-четыре года увеличить площади мелиоративных земель до 20 тыс. га. При сегодняшней поддержке государства это возможно.

— Каковы перспективы модернизации "Спасской оросительной системы"?

— С 70-х годов прошлого века, когда "Спасская оросительная" была построена, трубопроводы обветшали, а поливальные машины и 27 насосных станций, включая головную, требовали серьезного капитального ремонта. Их реконструкция активно началась с 2006 года. В настоящее время работы продолжаются. Уже реконструировано более половины насосных станций. Вводятся новые площади орошения. Благодаря этому Приволжский район стремится сократить риски потери урожая в условиях минимального количества осадков и обеспечивает губернию все большим количеством овощей, яблок и ягод.

— Местные хозяйства поддерживают эту работу?

— Наши сельхозпредприятия не остаются в стороне. Существенный вклад в реконструкцию "Спасской оросительной системы" и строительство новых участков оросительной сети вносят ООО "Сев-07", КФХ Евгения Цирулева, ООО "Сад". Несколько лет назад в район пришел новый крупный инвестор — ООО "Волгоградская агропромышленная компания", который занялся сельскохозяйственным производством, в том числе и восстановлением орошаемых земель. В этом году активно включилось в эту работу СПК "Новое Заволжье". Они двигаются опережающими темпами. В 2018 году хозяйство под руководством Николая Савенкова поставило задачу за 4 года увеличить площадь орошаемых земель на 2270 га. Так они уже в сентябре этого года сдают вторую очередь — то есть всего за год сделали половину. А к августу 2020 планируют полностью завершить проект.

Наряду с развитием мелиорации, сельхозтоваропроизводители уделяют серьезное внимание внедрению передовых технологий, культуре земледелия, используя лучшие российские и зарубежные практики, тесное сотрудничество с наукой. Активно ведется техническое переоснащение. Как результат — Приволжский район на протяжении ряда лет прочно удерживает статус района высокой культуры земледелия.

Но жизнь ставит новые задачи. Наряду с достижением максимально возможных показателей в сельском хозяйстве, одна из главных задач сегодня — это обустройство дорог и создание условий в районе для максимально комфортного проживания и воспитания подрастающего поколения.

— И каких результатов удалось достичь?

— Во всех поселениях района ведутся работы по благоустройству. В стадии завершения работы в парке "40 лет ВЛКСМ" села Приволжье. Эта общественная территория была выбрана приволжцами путем голосования в марте 2018 года. Реализация проекта проводится в рамках программы "Комфортная городская среда" на денежные средства из федерального, регионального и местного бюджетов. Обновилась входная группа парка. На площади 4000 кв. м уложено асфальтовое покрытие. 26 новых дизайнерских фонарей стали его украшением. Ярким пятном и местом притяжения ребятни стала красочная игровая площадка. Новый облик получила центральная площадь села. Завершено благоустройство сквера Памяти в селе Обшаровка. В поселке Ильмень продолжается благоустройство парка. На сегодняшний день там уже проделана большая работа: территория площадью в 3,7 га расчищена от деревьев и сорняков, установлены скамейки и урны, детская игровая площадка, летняя эстрада, продолжаются работы по заливке дорожек из бетона. Также в селе ведется строительство универсальной спортивной площадки.

Двойным праздником стал для жителей сельского поселения Спасское День защиты детей. Он был ознаменован еще и открытием фонтана в парке "65 лет Победы". Фонтан в селе — это мечта всех жителей поселения, ведь именно они в марте прошлого года проголосовали за благоустройство этой общественной территории. Ведутся работы по реконструкции приволжской школы № 1, самой крупной школы района. Благоустроено 22 дворовые территории 65-ти многоквартирных домов. В этом году новый облик получат еще 10 дворовых территорий многоквартирных домов с установкой малых архитектурных форм. В рамках реализации государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области на 2014–2025 гг." продолжается восстановление и строительство дорог и внутридомовых проездов в населенных пунктах района, за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе дорожного фонда. Это очень важно, учитывая то, что количество личного автотранспорта ежегодно увеличивается.

Мы стараемся создавать условия для жизни и работы и молодежи, и старшего поколения. Приволжский — единственный сельский район, в котором действуют два народных театра. Работают две детские школы искусств, во всех крупных населенных пунктах установлены универсальные спортивные площадки, в Обшаровке возведен современный физкультурно-спортивный комплекс. Район участвует в государственных программах "Молодой семье — доступное жилье", "Устойчивое развитие сельских территорий", направленных на улучшение жилищных условий граждан.

— Комфортная жизнь — это еще и качественная и доступная медицина. Что делается в этом направлении?

— Здравоохранение — важнейшая отрасль социальной сферы. Именно на нем лежит основная ответственность за сохранение жизни и здоровья населения. Отрадно, что этот год, благодаря поддержке областных властей, отмечен многими новациями. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" недавно получили автомобиль неотложной помощи "Нива" для участкового терапевта Новоспасского структурного подразделения Приволжской ЦРБ. Кроме того, центральная больница получила новую современную машину скорой помощи, укомплектованную всем необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи жителям района. Это поможет создать условия для более комфортной работы бригад и оказания неотложной помощи больным. При поддержке руководства регионального Минздрава получен новый аппарат ЭКГ для дистанционной передачи данных непосредственно в областной кардиодиспансер при сложных диагностических случаях. В селе Нижнепечерское состоялось долгожданное для жителей открытие фельдшерско-акушерского пункта, оснащенного современным оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению. Новый автомобиль в рамках нацпроекта "Демография" для доставки в медицинские учреждения лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, получил и Приволжский комплексный центр социального обслуживания населения.

Безусловно, участие в национальных и региональных проектах крайне важно для района и его жителей. Это возможность привлечь в муниципалитет дополнительные финансовые ресурсы для развития территории. И этот процесс уже идет. Мы благодарны губернатору и правительству региона за поддержку, которая служит основой эффективного развития Приволжского района и создания благоприятных условий для жизни.