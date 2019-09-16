На Крымской площади в Самаре санировали водопровод

В Самаре на Крымской площади завершается перекладка сетей водоснабжения в рамках инвестиционной программы "РКС-Самара", сообщает компания. К запуску готовится участок водовода диаметром 600 мм.

Специалисты ресурсоснабжающей организации провели санацию трубы бестраншейным способом. При таких работах не нужно раскапывать участок, новая труба выглядит как мягкий рукав, который с помощью специального оборудования заводят в старый водовод. Под воздействием воды полимерный материал твердеет и приобретает свойства пластика, превращаясь в новую трубу.

Сейчас на обновлённом участке длиной в 141 метр проводятся гидравлические испытания, после чего специалисты "РКС-Самара" поставят водовод на промывку и запустят в работу. После запуска в прилегающих к Крымской площади домах нормализуется давление холодной воды.

Всего в рамках реконструкции Крымской площади "РКС-Самара" переложили 1,8 км водопроводных и канализационных сетей.