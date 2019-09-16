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Театр Культура

Чеченский ТЮЗ покажет три спектакля в Самаре

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр кукол с 16 по 20 сентября примет с гастролями Чеченский государственный театр юного зрителя.

Артисты–кукольники из Грозного покажут три спектакля:

16 сентября на сцене "Дома Актера" (ул. Вилоновская, 24) показывают спектакль "Солдат и ведьма". Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка республики Мордовия Л. Шахова, художник-постановщик — Альбина Дзарахохова;

17 сентября, в 11:00 и 12:00, в школе № 10 (ул. Силина, 10) — спектакль "Кот в сапогах". Режиссер-постановщик — Заслуженная артист России В. Домбровский, художник-постановщик — Н. Кашенина;

18 сентября, в 10:30 и 13:10, на малой сцене "Самарского академического театра оперы и балета" (пл. Куйбышева, 1) —  "Солдат и ведьма".

19 сентября, в 10:40 и 13:20, в школе № 139 (Солнечная, 19/26) спектакль "Сказка о золотом скакуне". Режиссер-постановщик — Заслуженная артистка республики Мордовия Л. Шахова, художник-постановщик — А. Митрофанов;

20 сентября, в 10:30 и 11:30, на сцене "Дома Актера" (ул. Вилоновская, 24) — спектакль "Солдат и ведьма".

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