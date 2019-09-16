16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Виталий Шашков о приглашении Мамаева в КС: "это футболист, от которого ни один клуб не откажется" "Крылья" на выезде не смогли обыграть "Краснодар" Кубковый матч "Крыльев Советов" с "Торпедо" пройдет 25 сентября ЦСКА делал предложение по трансферу Александра Соболева Матч "Краснодар" - "Крылья Советов" рассудит Сергей Карасев

Футбол Спорт

Виталий Шашков о приглашении Мамаева в КС: "Это футболист, от которого ни один клуб не откажется"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В СМИ появилась информация о том, что самарский футбольный клуб "Крылья Советов" собирается пригласить полузащитника Павла Мамаева, который выходит из колонии по УДО. Об этом сообщает sport-express.ru.

Сейчас у 30-летнего Мамаева еще действует контракт с ФК "Краснодар" (он заканчивается в декабре). Поэтому до конца декабря он сможет только тренироваться с новой командой, а выйти на поле — в 2020 году.

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал sportrbc.ru слухи о возможном приглашении в команду Мамаева. "Могу сказать, что Павел Мамаев — квалифицированный футболист, от которого ни один клуб не откажется", — сказал Шашков.

Напомним, Мамаев получил год и пять месяцев колонии за две драки в центре Москвы осенью 2018 года.

Сейчас у полузащитника действующий контракт с "Краснодаром", но команда подавала в РФС запрос на расторжение соглашения с ним. Сейчас этот запрос еще не рассмотрен.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6