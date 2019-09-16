Виталий Шашков о приглашении Мамаева в КС: "Это футболист, от которого ни один клуб не откажется"

В СМИ появилась информация о том, что самарский футбольный клуб "Крылья Советов" собирается пригласить полузащитника Павла Мамаева, который выходит из колонии по УДО. Об этом сообщает sport-express.ru.

Сейчас у 30-летнего Мамаева еще действует контракт с ФК "Краснодар" (он заканчивается в декабре). Поэтому до конца декабря он сможет только тренироваться с новой командой, а выйти на поле — в 2020 году.

Гендиректор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал sportrbc.ru слухи о возможном приглашении в команду Мамаева. "Могу сказать, что Павел Мамаев — квалифицированный футболист, от которого ни один клуб не откажется", — сказал Шашков.

Напомним, Мамаев получил год и пять месяцев колонии за две драки в центре Москвы осенью 2018 года.

Сейчас у полузащитника действующий контракт с "Краснодаром", но команда подавала в РФС запрос на расторжение соглашения с ним. Сейчас этот запрос еще не рассмотрен.