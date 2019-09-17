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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев наградил строителей на заседании комитета губдумы

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, заседание комитета по строительству под председательством Владимира Кошелева в Самарской губернской думе началось с торжественного награждения специалистов строительной отрасли. Владимир Кошелев наградил строителей, проектировщиков и юристов грамотами министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

Фото: Фото предоставлено автором

Также на заседании комитета обсуждался проект охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам при наделении Самары статусом исторического поселения. Вопрос вызвал живое обсуждение, депутаты и архитекторы высказали ряд замечаний к проекту.

Статус исторического поселения позволит скорректировать регламенты градостроительной деятельности, которые не позволяют в настоящее время развивать историческую часть города, пояснил врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко.

Заявка от Самары подготовлена для подачи в Министерство финансов РФ.

Владимир Кошелев подчеркнул при обсуждении, что восстановление и сохранение исторического облика Самары - важная задача. "Проект может дать старт развитию исторического центра Самары, чтобы он приобрел цивилизованный вид. Задача состоит в том, чтобы сделать этот процесс понятным и прозрачным для всех. Сейчас пока идет речь о разработке проекта, мы приняли его к сведению", - прокомментировал Владимир Кошелев.

Впереди - общественное обсуждение проекта и его корректировка.

Всего в повестке дня было восемь вопросов, и по ним депутаты проголосовали "за", а в финале одобрили отчет о работе комитета по строительству за первое полугодие 2019 года.

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