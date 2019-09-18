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Аэропорт Курумоч могут закрыть на 90 дней

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский аэропорт Курумоч могут закрыть на 90 суток если он продолжит эксплуатировать аэродром без установления приаэродромной территории (ПАТ), пишут "Ведомости".

То, что Курумоч нарушает требования безопасности полетов судов 5 августа признал Красноглинский районный суд Самары. Иск к аэропорту подала Куйбышевская транспортная прокуратура. Суд также обязал аэропорт подготовить проект ПАТ и согласовать его с органами власти. По информации издания, решение не было обжаловано.

Как пояснил "Ведомостям" адвокат юрфирмы "Амулекс" Дмитрий Томко, до подачи иска в суд прокуратура должна была выносить представление об установлении ПАТ. Аэропорт может быть привлечен к административной ответственности даже за неисполнение представления. Это штраф, а в случае повторного привлечения возможна и остановка деятельности на срок до 90 суток, добавляет Томко.

Самарский "Курумоч" — один из крупнейших региональных аэропортов России, в 2018 г. принял 3 млн пассажиров. Он входит в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга.

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