Аэропорт Курумоч могут закрыть на 90 дней

Самарский аэропорт Курумоч могут закрыть на 90 суток если он продолжит эксплуатировать аэродром без установления приаэродромной территории (ПАТ), пишут "Ведомости".

То, что Курумоч нарушает требования безопасности полетов судов 5 августа признал Красноглинский районный суд Самары. Иск к аэропорту подала Куйбышевская транспортная прокуратура. Суд также обязал аэропорт подготовить проект ПАТ и согласовать его с органами власти. По информации издания, решение не было обжаловано.

Как пояснил "Ведомостям" адвокат юрфирмы "Амулекс" Дмитрий Томко, до подачи иска в суд прокуратура должна была выносить представление об установлении ПАТ. Аэропорт может быть привлечен к административной ответственности даже за неисполнение представления. Это штраф, а в случае повторного привлечения возможна и остановка деятельности на срок до 90 суток, добавляет Томко.

Самарский "Курумоч" — один из крупнейших региональных аэропортов России, в 2018 г. принял 3 млн пассажиров. Он входит в холдинг "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга.