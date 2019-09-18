Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Станислав Васильев

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Ахматом" будет судить бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым, сообщает пресс-служба РФС.

Ассистенты судьи — Николай Еремин, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Панин; инспектор — Сергей Анохин.

Ранее Станислав Васильев судил 13 игр с участием самарской команды. В них "Крылья" одержали пять побед и потерпели столько же поражений. Трижды матчи заканчивались ничьей.

Напомним, встреча "Крыльев Советов" с "Ахматом" состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало в 15:00.