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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Ахматом" рассудит Станислав Васильев

МОСКВА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Ахматом" будет судить бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым, сообщает пресс-служба РФС.

Ассистенты судьи — Николай Еремин, Валентин Мурашов; резервный судья — Игорь Панин; инспектор — Сергей Анохин.

Ранее Станислав Васильев судил 13 игр с участием самарской команды. В них "Крылья" одержали пять побед и потерпели столько же поражений. Трижды матчи заканчивались ничьей.

Напомним, встреча "Крыльев Советов" с "Ахматом" состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Начало в 15:00.

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