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Законотворчество Власть и политика

В закон о семейно-родовых захоронениях внесут правки по штрафам

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 сентября, на заседании комитета по сельскому хозяйству Самарской губдумы депутаты обсудили вопрос о семейно-родовых захоронениях и административной ответственности за неисполнении закона в этой сфере.

Народные избранники предлагают внести в статью закона дополнение об административной ответственности за несоблюдение закона. Основными субъектами здесь становятся чиновники, то есть должностные лица, уполномоченные казенным учреждением.

Административные штрафы будут назначены, если:
— превышена общая площадь участка для семейно-родовых захоронений;
— превышен максимальный размер единого участка;
— участок предоставлен на кладбище, где их не выделяют;
— участок выделен тому, кто уже имеет такой и не использовал его полностью.

Должностные лица заплатят штраф от 3 до 5 тыс. руб., юридические лица — от 50 до 70 тыс. рублей.

Как отметила на заседании представитель прокуратуры Люция Салахова, для того чтобы принять закон, необходимо иметь информацию о нарушениях, так как он предполагает повышенную степень общественной безопасности. "Есть ли цифры, которые говорят о необходимости введения штрафов?", — задала она вопрос.

Напомним, закон о создании семейно-родовых захоронений работает в регионе чуть более года. По мнению прокуратуры, за этот период уже должен быть анализ эффективности этого закона.

Как заявил начальник отдела административного, земельного и лесного законодательства правового управления аппарата губдумы Виталий Григорьев, такая информация будет предоставлен в октябре–ноябре этого года.

Председатель комитета Александр Живайкин предложил принять закон в первом чтении и реанимировать рабочую группу по этому вопросу: "Будем работать и посмотрим, как закон работает в других регионах".

Депутаты поддержали его и рекомендовали принять закон в первом чтении.

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