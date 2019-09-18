Молодые сельские ветеринары будут получать выплаты

В среду, 18 сентября, депутаты Самарской губернской думы на заседании подняли вопрос о включении еще одной категории в список молодых специалистов, которые получают поддержку из бюджета, если приезжают работать в село. До недавнего времени в него не входили молодые ветеринары, и депутаты решили восстановить справедливость.

"Молодые специалисты, которые идут работать на село, пользуются господдержкой, и чисто случайно этой поддержки были лишены ветеринары. Так как ветеринарная служба присутствует еще и в городах, то отнести эту статью расходов к сельхозспециалистам сначала не смогли. Но мы за год нашли лазейку, как это исправить. Данная законодательная инициатива сегодня позволит молодым специалистам, которые работают в ветеринарной службе, тоже пользоваться и ежемесячной, и единовременной выплатами. Необходимо омоложение кадров, и господдержка с 1 января будет оказана и молодым ветеринарам", - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству, депутат Александр Живайкин.

На сегодняшнем заседании комитет единогласно поддержал законопроект. Как отметил Александр Живайкин, минсельхоз при рассмотрении бюджета на 2020 год включит необходимые средства в статьи расходов.

Всего на эти цели предусмотрено свыше 10 млн рублей. В 2020 году 30 молодых специалистов получат ежемесячно доплату к зарплате 11 тыс. руб. для тех, у кого высшее образование, и 6 тыс. руб - для тех, у кого среднее специальное. Единовременное пособие составит 69 тыс. руб. для специалистов с высшим образованием и 34 тыс. руб. - со средним специальным.