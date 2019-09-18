16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые сельские ветеринары будут получать выплаты В закон о семейно-родовых захоронениях внесут поправки по штрафам Депутаты губдумы предложили не поднимать налог на гидроциклы Самарские депутаты предложили лишить банки права не платить налог за залоговую недвижимость Дмитрий Азаров поздравил Самарскую губернскую думу с 25-летним юбилеем

Законотворчество Власть и политика

Молодые сельские ветеринары будут получать выплаты

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 18 сентября, депутаты Самарской губернской думы на заседании подняли вопрос о включении еще одной категории в список молодых специалистов, которые получают поддержку из бюджета, если приезжают работать в село. До недавнего времени в него не входили молодые ветеринары, и депутаты решили восстановить справедливость.

"Молодые специалисты, которые идут работать на село, пользуются господдержкой, и чисто случайно этой поддержки были лишены ветеринары. Так как ветеринарная служба присутствует еще и в городах, то отнести эту статью расходов к сельхозспециалистам сначала не смогли. Но мы за год нашли лазейку, как это исправить. Данная законодательная инициатива сегодня позволит молодым специалистам, которые работают в ветеринарной службе, тоже пользоваться и ежемесячной, и единовременной выплатами. Необходимо омоложение кадров, и господдержка с 1 января будет оказана и молодым ветеринарам", - рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству, депутат Александр Живайкин.

На сегодняшнем заседании комитет единогласно поддержал законопроект. Как отметил Александр Живайкин, минсельхоз при рассмотрении бюджета на 2020 год включит необходимые средства в статьи расходов.

Всего на эти цели предусмотрено свыше 10 млн рублей. В 2020 году 30 молодых специалистов получат ежемесячно доплату к зарплате 11 тыс. руб. для тех, у кого высшее образование, и 6 тыс. руб - для тех, у кого среднее специальное. Единовременное пособие составит 69 тыс. руб. для специалистов с высшим образованием и 34 тыс. руб. - со средним специальным.

Гид потребителя

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6