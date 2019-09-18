Театр-студия "Грань" принимает участие в иркутском фестивале им. Вампилова

Театр-студия "Грань" улетел в Иркутск на Международный театральный фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова.

19 сентября на сцене Драматического театра им. Н. П. Охлопкова труппа из Новокуйбышевска покажет спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова в постановке Дениса Бокурадзе.

Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Вампилова проходит раз в два года. Первые Вампиловские дни открылись в 1987 году. С 1997 г. фестиваль получил статус всероссийского и стал называться "Байкальские встречи у Вампилова". В 2013 г. Вампиловский фестиваль приобрел статус международного.