Пассажиры рейса Самара - Москва вылетели из Курумоча после четырех часов ожидания

В четверг, 19 сентября, в 14:50, из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса Самара - Москва авиакомпании "Алроса", который должен был отправиться в путь еще в 10:45. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
Напомним, на рейс было зарегистрировано 125 пассажиров, в том числе трое детей.
Причиной задержки вылета в прокуратуре называют позднее прибытие воздушного судна из Мирного.
Жалоб от пассажиров не поступало.
"По факту задержки вылета рейса проводится проверка", - отметила Ольга Фроловская.