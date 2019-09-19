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Общество

Пассажиры рейса Самара - Москва вылетели из Курумоча после четырех часов ожидания

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 сентября, в 14:50, из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса Самара - Москва авиакомпании "Алроса", который должен был отправиться в путь еще в 10:45. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Напомним, на рейс было зарегистрировано 125 пассажиров, в том числе трое детей.

Причиной задержки вылета в прокуратуре называют позднее прибытие воздушного судна из Мирного.

Жалоб от пассажиров не поступало.

"По факту задержки вылета рейса проводится проверка", - отметила Ольга Фроловская.

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