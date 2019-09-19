Пассажиры рейса Самара - Москва вылетели из Курумоча после четырех часов ожидания

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В четверг, 19 сентября, в 14:50, из аэропорта Курумоч вылетел самолет рейса Самара - Москва авиакомпании "Алроса", который должен был отправиться в путь еще в 10:45. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.