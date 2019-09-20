АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство котельных на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Совхозная" и площадке Цеха технологического транспорта и спецтехники (ЦТТ и СТ) Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Новые котельные блочно-модульного исполнения произведены на заводе "Транснефтемаш" (входит в структуру АО "Транснефть - Верхняя Волга"). Котельные введены в эксплуатацию с целью повышения надежности теплоснабжения объектов предприятия и обеспечения бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть".

На ЛПДС "Совхозная" произведен монтаж блочно-модульной котельной УВТ-4 мощностью 4 МВт, оборудованной котлами с высоким коэффициентом полезного действия. Оборудование старой котельной, которая эксплуатировалась с 1975 года, демонтировано, а само здание будет реконструировано.

На площадке цеха технологического транспорта и специальной техники в г. Самаре котельная введена впервые. Ранее теплоснабжение осуществлялось от стороннего поставщика. Новая блочно-модульная котельная имеет два котла (основной и резервный) мощностью по 1 МВт каждый. Оборудование полностью обеспечит потребность производственного объекта в тепловой энергии.

Обе котельные оснащены микропроцессорной системой автоматического управления технологическими процессами и имеют модульные горелочные устройства с плавной регулировкой режимов горения.

В рамках строительства новых котельных были смонтированы блок-боксы теплоцентрали, топливные емкости, прожекторные мачты, кабельные эстакады. К котельным подведены и новые коммуникации.

Строительство котельных на объектах Самарского РНУ выполнено в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга".