Балет-сенсация "Три маски короля" снова на сцене

27 и 28 сентября на сцене Самарского академического театра оперы и балета вновь покажут сенсационную постановку "Три маски короля".

Юлий, молодой правитель Королевства, где все носят маски, переживает кризис. Ему отчаянно хочется снять личину с себя и подданных, сбросить морок придворной скуки, испытать искренние чувства… Он видит танцующую в саду без маски девушку Эмму и влюбляется в неё. Эта любовь даёт Юлию силы сорвать маску, но возможно ли быть настоящим там, где все привыкли прятать свои истинные лица?..

В феврале этого года в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась мировая премьера "Три маски короля". Балетмейстер-постановщик из Петербурга, солист Мариинского театра Юрий Смекалов, создал танцевальную притчу по либретто Вячеслава Заренкова на музыку Михаила Крылова. Постановочная "команда мечты" вместе с саунд-продюсером Владом Жуковым, который придал неоклассике современные формы и ритмы, приезжает в Самару на каждую серию показов "Трёх масок". Если вы ещё не видели, как академический симфонический оркестр под управлением дирижёра-постановщика балета, главного дирижёра театра Евгения Хохлова, играет под сэмплы и биты, а балет из классики превращается в современное фэнтези, такая возможность представится 27 и 28 сентября. В партии короля Юлия — перспективный корифей самарского театра Диего-Эрнесто Кальдерон Армьен, 21 и 22 сентября дебютирующий в новом проекте Юрия Смекалова в Санкт-Петербурге, и отмеченный вниманием критики и балетмейстеров в Северной столице и Москве премьер САТОБ Сергей Гаген.

Когда: 27 сентября в 18:30, 28 сентября в 12:00 и 18:30.

Цена билетов: 200 — 1700 рублей.

Подробности на сайте: http://www.opera-samara.net/balet/concert858.html