Полицейские нашли в недостроенном доме парня с наркотиками

В с. Рассвет Ставропольского района полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС заметили дым в одном из недостроенных домов. Внутри они обнаружили мужчину, который готовил на открытом огне темно-зеленое вещество растительного происхождения. Его задержали.

Задержанным оказался 24-летний ранее судимый житель с. Васильевка. У него изъяли более 800 г конопли. Парень пояснил, что собрал коноплю для личного употребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело.