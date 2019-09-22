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Преступления Происшествия

Полицейские нашли в недостроенном доме парня с наркотиками

ТОЛЬЯТТИ. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Рассвет Ставропольского района полицейские задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ППС заметили дым в одном из недостроенных домов. Внутри они обнаружили мужчину, который готовил на открытом огне темно-зеленое вещество растительного происхождения. Его задержали.

Задержанным оказался 24-летний ранее судимый житель с. Васильевка. У него изъяли более 800 г конопли. Парень пояснил, что собрал коноплю для личного употребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

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