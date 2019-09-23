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Общество

В Курумоче пустят новые рейсы на китайские курорты

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Осенью 2019 г. в аэропорту Курумоч откроется новое направление для зимнего пляжного отдыха.

Самарцы смогут улететь в Китай. В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые рейсы из Курумоча в аэропорт города Санья.

Продолжительность полета из Самары на Хайнань - 10 часов. Периодичность полетов - раз в неделю.

Забронировать билет на новое направление уже можно у региональных туроператоров.

Санья - курортный город в южной части острова Хайнань, который известен заливами и пляжами. Средняя температура воды и воздуха на острове не опускается ниже 22°С круглый год. Осень считается лучшим временем для отдыха на острове: средняя температура - около 28°С.

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