В Курумоче пустят новые рейсы на китайские курорты

Осенью 2019 г. в аэропорту Курумоч откроется новое направление для зимнего пляжного отдыха.
Самарцы смогут улететь в Китай. В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые рейсы из Курумоча в аэропорт города Санья.
Продолжительность полета из Самары на Хайнань - 10 часов. Периодичность полетов - раз в неделю.
Забронировать билет на новое направление уже можно у региональных туроператоров.
Санья - курортный город в южной части острова Хайнань, который известен заливами и пляжами. Средняя температура воды и воздуха на острове не опускается ниже 22°С круглый год. Осень считается лучшим временем для отдыха на острове: средняя температура - около 28°С.