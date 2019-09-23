В Курумоче пустят новые рейсы на китайские курорты

Осенью 2019 г. в аэропорту Курумоч откроется новое направление для зимнего пляжного отдыха.

Самарцы смогут улететь в Китай. В начале октября авиакомпании Azur Air и iFly запустят новые рейсы из Курумоча в аэропорт города Санья.

Продолжительность полета из Самары на Хайнань - 10 часов. Периодичность полетов - раз в неделю.

Забронировать билет на новое направление уже можно у региональных туроператоров.