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На трех улицах поселка Береза установили водоотводы

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В поселке Береза Красноглинского района благодаря совместной работе общественников и депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева были установлены железобетонные водоотводы.

Фото: Фото предоставлено автором

Скапливающаяся в больших объемах вода после дождя образовывала огромные лужи, что затрудняло движение машин и проход по нескольким улицам поселка Береза.

Депутатом Владимиром Кошелевым был рассмотрен поступивший на приеме граждан вопрос.

Итогом проделанной работы стала установка железобетонных конструкций на трех улицах поселка: квартал 1 (возле почтового отделения), улице Теневой и улице Обводная дорога.

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