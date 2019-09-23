На трех улицах поселка Береза установили водоотводы

В поселке Береза Красноглинского района благодаря совместной работе общественников и депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева были установлены железобетонные водоотводы.
Скапливающаяся в больших объемах вода после дождя образовывала огромные лужи, что затрудняло движение машин и проход по нескольким улицам поселка Береза.
Депутатом Владимиром Кошелевым был рассмотрен поступивший на приеме граждан вопрос.
Итогом проделанной работы стала установка железобетонных конструкций на трех улицах поселка: квартал 1 (возле почтового отделения), улице Теневой и улице Обводная дорога.