На трех улицах поселка Береза установили водоотводы

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В поселке Береза Красноглинского района благодаря совместной работе общественников и депутата Самарской губернской думы Владимира Кошелева были установлены железобетонные водоотводы.

Фото: Фото предоставлено автором