В Самаре волонтеры напомнили о правилах продажи алкоголя

20 сентября более 5000 волонтеров по всей России под эгидой Союза российских пивоваров провели общественно значимую акцию, приуроченную к Всемирному Дню ответственного потребления пива. Глобальная цель добровольцев — сформировать в стране общественную норму, которая сделает невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним.

В Самаре акция прошла по инициативе пивоваренной компании "Балтика" при поддержке молодежного правительства региона. В ходе акции волонтеры посетили 250 точек розничной продажи, а также несколько сетевых супермаркетов, информируя продавцов и покупателей о том, что покупка алкоголя возможна только при наличии подтверждающих возраст документов. Волонтеры, в числе которых были сотрудники компании, представители молодежного правительства и молодежного парламента, блогеры и журналисты разместили у касс информационные стикеры, которые напоминают продавцам о необходимости проверять документы покупателей, ведь внешний вид может быть обманчив.

В России подобные акции прошли еще в 32 городах, где 5000 волонтеров в общей сложности посетили более 2000 магазинов. Важной частью миссии добровольцев стало личное общение с кассирами и покупателями — участники акции пояснили добровольные правила ответственности.

Министр промышленности молодежного парламента лично убедился в ответственности продавцов при продаже пива

Особенность акции этого года — общение волонтеров с потребителями. Покупателей добровольцы призвали не отказываться от предъявления документов по просьбе продавца и раздали памятки о перечне таких документов. На помощь волонтерам пришел известный видеоблогер Satyr (Илья Шабельников). В ролике, снятом при поддержке Союза российских пивоваров, он изобразил, насколько нелепы уловки, которые зачастую придумывают посетители торговых точек, чтобы купить алкоголь без подтверждающего возраст документа. Показав типичные карикатурные образы таких персонажей, блогер призвал покупателей соблюдать правила продажи алкоголя.

Денис Панарин, главный пивовар филиала "Балтика-Самара":

"Наша цель выходит за пределы простого информирования людей о правилах — мы хотим свести риск продажи алкоголя несовершеннолетним к нулю, сформировав социальную норму. Покупатели по-прежнему часто реагируют на просьбу предъявить документы достаточно негативно, придумывают любые уловки. Мы хотим, чтобы предъявлять документы по требованию кассира при покупке алкоголя вошло в привычку, и для этого обращаемся к максимально широкой аудитории. Приятно, что каждый год наша акция привлекает большое число неравнодушных людей, к ней присоединяются представители общественных и молодежных организаций".

Волонтеры разместили у касс информационные стикеры

"Балтика" убеждена, что потребление алкоголя несовершеннолетними недопустимо. Компания реализует стратегическую программу устойчивого развития "Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего", которая отражает видение лучшего будущего, связанного с решением глобальных вызовов, с которыми мир сталкивается сегодня: изменение климата и нехватка воды, проблемы здравоохранения. Особое внимание "Балтика" уделяет исключению случаев безответственного потребления продукции, стремясь к достижению цели "Ноль безответственного потребления".

На протяжении своей истории "Балтика" реализует различные социальные проекты, направленные на предупреждение потребления алкоголя несовершеннолетними и развивает производство безалкогольного пива, которое дает свободу выбора совершеннолетним потребителям и позволяет наслаждаться вкусом напитка в любой ситуации. Компания работает строго в соответствии с требованиями законодательства РФ и корпоративной политики по маркетинговым коммуникациям. Коммуникации компании и ее брендов направлены исключительно на совершеннолетнюю аудиторию.