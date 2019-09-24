Тепло и горячая вода вернутся в дома рядом с ЖК "Древо" 27 сентября

Специалисты АО "ПТС" планируют завершить работы по устранению засора дренажной системы трубопровода, из-за которого ряд МКД остались без горячей воды, 27 сентября. Об этом компания сообщила в Twitter.

Напомним, накануне при подключении к системе центрального теплоснабжения нового жилого комплекса "Древо" на ул. Николая Панова, 25 перекресток улиц Ерошевского и Ново-Садовой оказался залит горячей водой. Как сообщали в ПТС, эпизод полностью контролируем теплоэнергетиками, не связан с повреждением теплосетей.

"На время проведения работ на теплосетях подача гвс в МКД в периметре улиц Московское шоссе-Луначарского-Ново-Садовая-Лукачева будет прекращена. Тепло и горячая вода появятся 27 сентября. Руководство АО "ПТС" приносит извинения за временные неудобства", — написали в соцсети представители компании.