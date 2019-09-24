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Строительство Строительство и недвижимость

В районе Некрасовского спуска снесут ветхие дома и построят высотки

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого, согласно которой, район Некрасовского спуска застроят многоэтажками. Соответствующее постановление главы города Елены Лапушкиной, а также приложения к нему, опубликованы на сайте администрации.

Застройщик ООО "Вольская-17" получит участок площадью 5,69 гектаров. На нем, согласно документации, будут снесены более десятка преимущественно двухэтажных домов 1917 года постройки и возведено среднеэтажное и многоэтажное жилье. Этажность новостроек не должна превышать 13 этажей. Также проектом предусмотрены участки под общественные пространства.

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