В районе Некрасовского спуска снесут ветхие дома и построят высотки

Мэрия Самары утвердила документацию по планировке территории в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького, Льва Толстого, согласно которой, район Некрасовского спуска застроят многоэтажками. Соответствующее постановление главы города Елены Лапушкиной, а также приложения к нему, опубликованы на сайте администрации.
Застройщик ООО "Вольская-17" получит участок площадью 5,69 гектаров. На нем, согласно документации, будут снесены более десятка преимущественно двухэтажных домов 1917 года постройки и возведено среднеэтажное и многоэтажное жилье. Этажность новостроек не должна превышать 13 этажей. Также проектом предусмотрены участки под общественные пространства.