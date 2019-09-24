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Футбол Спорт

"Крылья Советов" получат из бюджета области 285 млн рублей

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крыльям Советов" выделят из бюджета Самарской области дополнительно 285 млн рублей. Такая информация была озвучена во вторник, 24 сентября, на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, где рассматривались поправки в бюджет региона.

Депутат Александр Степанов поинтересовался целесообразностью выделения этих средств, учитывая результаты клуба.

На это министр финансов Андрей Прямилов заметил, что ведомство как и все болельщики клуба не теряет надежды. "Ситуация с клубом должна поменяться", — заявил он.

По словам министра, выделяемые средства покрывают ранее запланированные расходы "Крыльев" на текущий год и "обеспечивают плановые значения сметы".

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