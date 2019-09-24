"Крылья Советов" получат из бюджета области 285 млн рублей

"Крыльям Советов" выделят из бюджета Самарской области дополнительно 285 млн рублей. Такая информация была озвучена во вторник, 24 сентября, на заседании комитета губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, где рассматривались поправки в бюджет региона.

Депутат Александр Степанов поинтересовался целесообразностью выделения этих средств, учитывая результаты клуба.

На это министр финансов Андрей Прямилов заметил, что ведомство как и все болельщики клуба не теряет надежды. "Ситуация с клубом должна поменяться", — заявил он.

По словам министра, выделяемые средства покрывают ранее запланированные расходы "Крыльев" на текущий год и "обеспечивают плановые значения сметы".