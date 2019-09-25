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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Тамбовом" рассудит Сергей Иванов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матчи 11 тура Российской Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Тамбовом" будет судить бригада во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

Ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

При судействе Иванова "Крылья" провели семь матчей, шесть из которых закончились для команды поражением. 

Напомним, что игра "Крыльев Советов" с "Тамбовом" состоится в субботу, 28 сентября и начнется в 15:00

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