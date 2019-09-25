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Общество

Ушел из жизни председатель областной Федерации профсоюзов Павел Ожередов

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 сентября, на 69-м году жизни скоропостижно скончался председатель Федерации профсоюзов Самарской области (ФПСО) Павел Ожередов, сообщает пресс-служба организации.

Фото: Федерация профсоюзов Самарской области

"Павел Григорьевич прошел большой жизненный и трудовой путь от работы в отрасли авиационной промышленности до председателя профсоюзного объединения Самарской области. Он пользовался большим уважением и авторитетом среди коллег, социальных партнеров, друзей и товарищей. Был открытым, честным, инициативным в выполняемой работе, отношениях с людьми", — говорится в некрологе. 

Павел Ожередов — выпускник Куйбышевского авиационного института. Прошел путь от техника-электрика по оборудованию на Куйбышевском авиационном заводе до заместителя генерального директора по кадрам Куйбышевского авиационно-производственного Объединения. В марте 2000 г. был избран председателем Самарской областной организации профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Председателем Федерации профсоюзов Самарской области Павел Григорьевич был избран 23 сентября 2010 г. на ХХII отчетно-выборной Конференции.

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