Певец Дима Билан подарит самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку со специализированным оборудованием. Об этом артист сообщил в Instagram.

Также в ходе своего визита в Самару Дима посетит детскую клинику, для которой приготовил нужное оборудование в подарок.

Напомним, 29 сентября певец выступит на площади Куйбышева с бесплатным концертом. Таким образом он хочет принести самарцам свои извинения за свое выступление на Дне города в нетрезвом виде.

"Дорогие друзья, хочу сообщить о том что слово свое я сдержу! Мой недавний концерт в Самаре подтолкнул меня, абсолютно серьезно, к тому, чтобы взяв все расходы по звуку, сцене и сопутствующим вещам исключительно на себя, и взяв реванш — сыграть для вас еще раз, еще один, но мощный, настоящий и драйвовый концерт на городской площади, первой по величине в Европе!!! Скажу вам честно, многое переосмыслил и выводов сделано невероятно много мной! Я очень благодарен администрации города что отреагировали на мою просьбу о повторной встрече с вами и благодарен что даете мне такую возможность!!! Я всех вас буду очень рад видеть при любой погоде, ибо всегда солидарен со своим зрителем и если вдруг будет дождь — буду под дождем с вами. Жду вас 29-го сентября на площади Куйбышева в 19:00, будет много музыки и общения!", — написал Дима Билан в соцсети.