16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дима Билан подарит самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку В Самаре выступит швейцарский транс-джаз-дуэт HELY Итальянский пианист-виртуоз Джузеппе Альбанезе выступил в Самарской филармонии 1 октября в самарской филармонии откроется фестиваль "Самарская осень-2019" В Самаре с юбилейным концертом выступит Марина Девятова

Музыка Культура

Дима Билан подарит самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Певец Дима Билан подарит самарской Студии инклюзивного творчества сертификат на детскую площадку со специализированным оборудованием. Об этом артист сообщил в Instagram.

Фото: bilanofficial/?hl=ru https://www.instagram.com/

Также в ходе своего визита в Самару Дима посетит детскую клинику, для которой приготовил нужное оборудование в подарок.

Напомним, 29 сентября певец выступит на площади Куйбышева с бесплатным концертом. Таким образом он хочет принести самарцам свои извинения за свое выступление на Дне города в нетрезвом виде.

"Дорогие друзья, хочу сообщить о том что слово свое я сдержу! Мой недавний концерт в Самаре подтолкнул меня, абсолютно серьезно, к тому, чтобы взяв все расходы по звуку, сцене и сопутствующим вещам исключительно на себя, и взяв реванш — сыграть для вас еще раз, еще один, но мощный, настоящий и драйвовый концерт на городской площади, первой по величине в Европе!!! Скажу вам честно, многое переосмыслил и выводов сделано невероятно много мной! Я очень благодарен администрации города что отреагировали на мою просьбу о повторной встрече с вами и благодарен что даете мне такую возможность!!! Я всех вас буду очень рад видеть при любой погоде, ибо всегда солидарен со своим зрителем и если вдруг будет дождь — буду под дождем с вами. Жду вас 29-го сентября на площади Куйбышева в 19:00, будет много музыки и общения!", — написал Дима Билан в соцсети.

Гид потребителя

Фото на сайте

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Валерий Гергиев представил в Самаре "Тангейзер" Вагнера

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6