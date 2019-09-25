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ЖКХ и благоустройство Общество

9 тонн мусора собрали корпоративные волонтеры на пляже в районе 9-й просеки в Самаре

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экологическая акция прошла во Всемирный день чистоты — 21 сентября. Вместе с другими российскими городами к наведению порядка в общественных местах присоединились самарцы. Десант добровольцев очистил пляж в районе 9-й просеки и территорию вокруг причала общей протяженностью 1 км.

Фото: предоставлено НСКВ

Представители социально-ответственного бизнеса, общественники, экологи и студенты объединяются для добрых дел не первый раз. Этой весной добровольцы приводили в порядок территорию у стадиона "Самара Арена" — видео с экологической акции даже попало в ООН. Теперь субботник решили провести в районе пристани, откуда тысячи горожан отправляются в Зольное, Ширяево и другие красоты самарского "заволжья". Вот только ведут себя отдыхающие не всегда красиво: груды мусора, бутылки и другие следы присутствия человека и предстояло убрать волонтерам.

В субботнике приняли участие более 100 человек из 10 компаний и организаций, большинство из которых входят в региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству (НСКВ): сотрудники компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России, ООО "Смарт-Маркетинг", Куйбышевской железной дороги, региональной общественной организации "Экологический контроль Самарской области" и ООО "Северный Альянс", УФПС Самарской области — филиала ФГУП "Почта России", компании группы Росбанк, филиала ООО "Нестле Россия" в г. Самара, информационного портала "Волга Ньюс", а также студенты Самарского энергетического колледжа. Организационную поддержку мероприятию оказали Coca-Cola HBC Россия, а также "Инвитро" и благотворительный фонд "Русфонд".

Вооружившись мешками для мусора, лопатами и граблями участники принялись за работу. Пластик, стекло, железо и общий мусор собирали раздельно: часть собранных отходов сразу же отправилась на переработку.

"Мы стараемся не только убрать то, что под ногами, но и выделить полезные фракции, — рассказывает председатель общественной организации "Экологический контроль Самарской области" Николай Вашуркин, один из соорганизаторов акции. — К примеру, ПЭТ-бутылка в природе может разлагаться сотни лет, для переработчика же это дешевое сырье, которому можно дать "вторую жизнь".

Итог субботника — 70 мешков мусора и крупногабаритных отходов, среди которого автомобильные покрышки, ветки деревьев и старые доски общим весом 9 тонн.

Подобные акции — повод задуматься, насколько ответственно каждый из нас относится к тому, что его окружает: несет ли в урну проездной билет или бросает его на землю при выходе из автобуса, в каком виде оставляет за собой лужайку после пикника. Осознанный подход пропагандируют организаторы субботника — региональные представительства Всероссийского общества охраны природы и АНО "Тут грязи нет". Разделяет его и Национальный совет по корпоративному волонтерству, ставший соорганизатором акции.

"Объединяясь, мы можем сделать больше и готовы делиться практиками и опытом корпоративного добровольчества с любыми компаниями, которые захотят развивать у себя данное направление, — говорит заместитель председателя регионального представительства НСКВ в Самарской области Никита Золин".

"Наш город заслуживает быть чистым, а это зависит не только от служб, которые его убирают, но и самих горожан, — считает управляющий по коммерционализации продуктов с пониженным риском "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Понырко — Волонтёрские инициативы являются неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития компании. На протяжении нескольких лет наши добровольцы активно участвуют в экологических и социальных акциях, тем самым внося свой вклад в улучшение качества жизни в тех городах, где мы живем и работаем".

"Всемирный день чистоты — Сделаем" — это социальный проект, цель которого объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки планеты от мусора. Движение зародилось в Эстонии в 2008 году. Тогда 50 тысяч волонтеров за 5 часов очистили страну от 10 тысяч тонн отходов. Спустя 4 года после той однодневной уборки загрязненность территорий упала на 75%. Акция имела огромный успех и её поддержали в 116 странах. В этом году во Всемирном дне чистоты участвует уже 133 страны, в том числе Россия. Официальный сайт проекта https://2019.sdelaem.info.

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