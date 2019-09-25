Отопление дали в 43,3% самарских больниц, 37,5% образовательных учреждений и 15 МКД

По состоянию на среду, 25 сентября, тепло начало поступать в 138 из 319 медицинских учреждений (43,3%) и 237 из 632 учреждений образования (37,5%), сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме того, отопление дали в восьми работающих круглосуточно учреждениях опеки, попечительства и социальной поддержки (57,1%), девяти учреждениях сферы культуры (6,2%) и шести объектах спорта (13%).

Начали нагреваться батареи в жилом фонде Самары. Однако пока тело получают потребители лишь 15 многоквартирных домов в Красноглинском, Железнодорожном и Советском районах.

"Несмотря на прогнозируемое синоптиками потепление на следующей неделе, темпы подключения будут наращиваться", — пообещали в администрации города.