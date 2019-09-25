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Отопление дали в 43,3% самарских больниц, 37,5% образовательных учреждений и 15 МКД В 2020 г. на Вертолетной площадке могут построить капсульный отель, маяк или парк полетов Замминистра: "Повышение взносов на капремонт планируется до конца года" Тепло и горячая вода вернутся в дома рядом с ЖК "Древо" 27 сентября Перекресток улиц Ерошевского и Ново-Садовой залило горячей водой

ЖКХ и благоустройство Общество

Отопление дали в 43,3% самарских больниц, 37,5% образовательных учреждений и 15 МКД

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на среду, 25 сентября, тепло начало поступать в 138 из 319 медицинских учреждений (43,3%) и 237 из 632 учреждений образования (37,5%), сообщает пресс-служба мэрии города.

Кроме того, отопление дали в восьми работающих круглосуточно учреждениях опеки, попечительства и социальной поддержки (57,1%), девяти учреждениях сферы культуры (6,2%) и шести объектах спорта (13%).

Начали нагреваться батареи в жилом фонде Самары. Однако пока тело получают потребители лишь 15 многоквартирных домов в Красноглинском, Железнодорожном и Советском районах.

"Несмотря на прогнозируемое синоптиками потепление на следующей неделе, темпы подключения будут наращиваться", — пообещали в администрации города.

Гид потребителя

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