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Суды Происшествия

Жалобу на судью по делу банды Алексеева рассмотрит ВККС

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жалобу на федерального судью Дмитрия Тимошечкина, по делу так называемой банды Алексеева будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей РФ и Совет судей. Об этом заявителю сообщили из Верховного суда.

Напомним, приговор по делу банды Тимошечкин вынес в Самарском окружном военном суде в конце мая. Шесть обвиняемых, среди которых армейский офицер и бывший наркополицейский, были признаны виновными в похищении людей, разбое и вымогательстве. Они получили сроки от 9 до 14 лет. Жертвами "бандитов" становились лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

Сейчас осужденные и их адвокаты не могут обратиться в Верховный суд с апелляционной жалобой, так как в нарушение УПК до сих пор не изготовлен протокол более сотни судебных заседаний. Кроме этого, признанный виновным в незаконном хранении наркотиков Владимир Петухов обнаружил многочисленные несоответствия приговора протоколу допроса одного из свидетелей по делу — бывшего подполковника УФСБ Александра Молчанова, дававшего показания по эпизоду обыска в жилище Петухова.

Например, в приговоре на листе № 118 говорится, будто Молчанов сообщил суду: "В ходе осмотра квартиры были изъяты пакеты с остатками марихуаны". В то время как в протоколе судебного заседания приведены такие слова свидетеля: "Вошли домой. Ничего толком не нашли". Также вместо слов Молчанова: "Петухов крикнул через дверь жене. Не помню, что конкретно" в приговоре написано: "Юля, это я, выбрасывай все из морозилки".

По словам отца осужденного Владимира Петухова-старшего, фальсификацией процессуальных документов занимались и в ходе предварительного следствия: более десятка процессуальных документов по обвинению Петухова были в суде признаны недопустимыми доказательствами. Жалоба на действия оперативников из Генеральной прокуратуры передана для рассмотрения Военному прокурору Центрального военного округа.

Отметим, что два офицера ФСБ, участвовавших в разработке банды Алексеева получили судимости за мошенничество. Так, бывший руководитель 7-го направления подполковник Александр Молчанов был осужден в апреле 2018 г., получив пять лет колонии. В феврале этого года экс-офицер вышел по УДО. А его подчиненный и подельник -- экс-майор Роман Самохин - в январе 2018 г. получил два с половиной года колонии, в том числе за "крышевание" наркобизнеса. Он также вышел по УДО летом прошлого года.

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