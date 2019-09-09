Судью по делу "банды Алексеева" просят привлечь к уголовной ответственности

Отец одного из осужденных по делу "банды Алексеева" Владимира Петухова добивается возбуждения дела в отношении судьи Дмитрия Тимошечкина. С жалобой на его действия Владимир Петухов-старший обратился в Военное следственное управление СК по Центральному военному округу.

Дело в том, что сторона защиты до сих пор не получила в полном объеме приговор, вынесенный еще в мае, и протоколы заседаний. Хотя УПК предусматривает, что протокол должен быть изготовлен и подписан в течение трех суток со дня окончания судебного заседания.

Из-за этого осужденные и их адвокаты не могут обратиться с жалобами на необоснованность решения суда.

"Как же судья писал приговор, если у него не было перед глазами протоколов судебных заседаний, которые согласно закону, должны быть изготовлены в течение трех дней? — возмущается полковник в отставке Владимир Петухов-старший. — Сейчас, как я понимаю, в окружном суде идет оформление протоколов задним числом, чтобы привести их в соответствие с приговором".

По словам Петухова, приговор составлен на 223 листах, а осужденным выданы экземпляры на 90 листах, и сделано это намеренно, чтобы в их жалобах ссылки на страницы приговора не соответствовали номерам страниц экземпляра, который получит апелляционная коллегия Верховного суда.

Напомним, в мае 2016 г. по подозрению в похищении человека и вымогательстве были задержаны двое полицейских — Александр Гундоров и Дмитрий Шильцев. Впоследствии правоохранители выявили еще несколько аналогичных эпизодов, когда задержанные, используя служебное положение, якобы похищали причастных к сбыту наркотиков и вымогали у них деньги.

На скамье подсудимых оказались Степан Алексеев, которого следствие считает организатором преступной группы, Владимир Петухов, Армен Саргсян, Николай Данилин, бывший наркополицейский Вахтанг Опря и офицер Российской армии Владимир Хрусталев.

Группу обвинили в трех эпизодах похищения людей, вымогательствах, разбое и грабеже.

Уголовные дела в отношении полицейских Гундорова и Шильцева были выделены в отдельное производство в связи с тем, что они заключили соглашение со следствием. Их рассмотрели до вынесения приговора, остальным предполагаемым членам преступной группы.

Остальные предстали перед судом в мае 2018 г. и через год выслушали приговор. Самый большой срок — 14 лет — получил Алексеев, а самый малый — девять лет — Владимир Петухов.

Также напомним, что два офицера регионального УФСБ, участвовавшие в разработке банды, также побывали за решеткой.

Бывший руководитель 7-го направления подполковник Александр Молчанов был осужден за мошенничество в апреле 2018 г. за мошенничество и получил пять лет колонии. Суд установил, что офицер получал незаконное вознаграждение за "крышевание" несанкционированной автостоянки, а также обещал некоему Лутфиддину Рузиматову, по данным источников, известному в криминальном мире как Леня Таджик, помощь в решении вопроса с полицией за 6 млн рублей. В феврале этого года экс-офицер вышел по УДО.

Подчиненный и подельник Молчанова экс-майор УФСБ Роман Самохин получил два с половиной года колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. руб. за мошенничество и покушение на мошенничество в крупном размере. Он обещал "крышу" наркодилеру Даниле Сидорову, организовавшему производство амфетамина, а также похитил 1 млн руб. — половину незаконного вознаграждения, переданного Рузиматовым Александру Молчанову. Самохин также отбыл чуть более половины срока и вышел по УДО из нижнетагильской колонии летом прошлого года.