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Экология Общество

В Волгаре зафиксировали четырехкратное превышение нормы по концентрации сероводорода

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "Приволжского УГМС" зафиксировали повышенную концентрацию сероводорода в микрорайоне Волгарь, сообщается на сайте организации.

Так, согласно наблюдениям за загрязнением атмосферы за период с 13:00 24 сентября до 07:00 25 сентября уровень сероводорода превысил норму в четыре раза. Пик концентрации вредных выбросов в атмосферу пришелся на 01:00 25 сентября.

Также в воздухе Волгаря в указанный период времени обнаружены незначительные превышения нормы по аммиаку, формальдегиду и диоксиду азота.

Неблагоприятная обстановка с концентрацией в атмосферном воздухе сероводорода отмечена и в Новокуйбышевске. Вечером 24 сентября при замерах в районе дома № 2 по ул. Ворошилова зафиксировано превышение нормы в 1,2 раза.

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