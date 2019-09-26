Банк "Открытие" запустил рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса

23 сентября стартовала новая рекламная кампания банка "Открытие" в поддержку кредита "Универсальный" со ставкой 9,5% для компаний малого и среднего бизнеса.

Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%. При этом максимальная сумма кредита не ограничена.

В основе кампании реальные истории "непринимателей" — клиентов банка "Открытие". Это люди, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Для них это новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании — сооснователь сервиса по организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек "Десятое королевство" Маргарита Мусатова и амбассадор банка "Открытие", создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

"Предприниматели постоянно развиваются: рискуют, меняют подход, идут против сложившихся моделей бизнеса и строят новые. Они не принимают, что достигли предела и двигаются вперед. Не принимать, а предпринимать, именно такой путь выбирают неприниматели. Банк "Открытие" поддерживает малый и средний бизнес в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса", — комментирует заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка "Открытие". В "Открытии" обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

Кредитование и программы финансирования предпринимателей — один из приоритетов банка. В 2018 году "Открытие" выдал кредитов компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) на сумму 60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года Банк предоставит кредитов компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии на сумму 500 млрд рублей.

Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах — до конца осени. Концепцию рекламной кампании разработало креативное агентство Slava, продакшн — OkeyDokey.