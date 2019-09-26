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Театр Культура

Легендарный театр "У Моста" покажет в Самаре "Хануму"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Театр "У Моста", трижды номинант и лауреат премии "Золотая Маска", обладатель 45 гран-при зарубежных фестивалей приезжает в Самару со спектаклем "Ханума".

Фото: Театр "У Моста"

28 сентября в рамках фестиваля "Волга театральная" театр "У Моста" представит музыкальную комедию "Ханума", поставленную по пьесе Авксентия Цагарели. Режиссером и сценографом спектакля является Сергей Федотов.

Грузинский колорит постановка Федотова сохраняет во всем. Зритель оказывается в старинном Тифлисе, чувствует свежее дыхание с гор, слышит шум реки Куры и видит старинные колоритные домики, в которых жили грузины в 19 веке.

Сергей Федотов выхватил из людской памяти кусочек старого Тбилиси с его резными балкончиками и садами, населив его веселыми и простодушными людьми, живущими сочно, ярко и открыто, уважающими друг друга и отстаивающими свою честь.

Оформление сцены, выдержанное в неярких тонах, воспринимается при этом солнечным и теплым. Оно напоминает картины раннего Нико Пиросмани.

В Самаре спектакль "Ханума" показажут 28 сентября, в 18:00, на сцене Драматического театра им. Горького (пл. Чапаева, 1).

Театр "У Моста" был создан Сергеем Федотовым в Перми в 1988 году. Это авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещающий в себе идею репертуарного театра и театра-лаборатории.

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