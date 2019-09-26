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Патриарх Кирилл прибыл в Самарскую область

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Самарскую область, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В Курумоче его встретили полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

"Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла на Самарскую землю - долгожданная и радостная встреча для тысяч жителей региона, - отметил Дмитрий Азаров. - Убежден, этот визит придаст дополнительный импульс работе по укреплению духовных ценностей, восстановлению святынь и храмов в Самарской области".

Напомним, планируется, что в ходе визита в Самарскую митрополию патриарх побывает в Поволжском православном институте, возглавит всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии - Преображенском соборе, а также проведет литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре.

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