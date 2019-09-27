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Транспорт Транспорт и связь

Прокуратура не смогла оспорить контракты с "Самараавтогазом" на 32 маршрута

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска, в котором ведомство просило признать недействительными муниципальные контракты на пассажирские перевозки по 32 маршрутам в Самаре.

Фото: Владимир Котмишев

"В удовлетворении иска отказано в полном объеме. Пассажирские перевозки по автобусным маршрутам осуществляются в полном объеме в соответствии с установленными требованиями", - сообщили в мэрии.

Напомним, прокуратура оспаривала два контракта от 17 апреля 2018 г. между городским департаментом транспорта и ООО "Самараавтогаз" на маршруты №№ 1, 6, 7, 8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79 и 3, 5д, 21, 22, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 52, 55, 65, 66, 76.

По мнению надзорного органа, перевозчика должны были выбирать в ходе электронного аукциона, а не путем запроса котировок, как было сделано в данном случае. Также в прокуратуре посчитали, что начальная цена контракта - 0,01 руб. - установлена с нарушением и ее должны были сформировать с учетом субсидий, выделяемых из бюджета на возмещение недополученных доходов. Договор о предоставлении такой субсидии в 86,8 млн руб. был заключен с "Самараавтогазом" еще в феврале 2018 года. Позже допсоглашением эту цифру скорректировали до 138,9 млн рублей.

Ранее у ФАС возникали вопросы по поводу передачи имущества МП "Пассажиравтотранс" в аренду "Самараавтогазу" без проведения торгов.

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