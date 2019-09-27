Самарский театр оперы и балета покажет премьеру "Бахчисарайского фонтана"

На сцене Самарского театра оперы и балета 18 и 25 октября в рамках фестиваля балета им. Аллы Шелест состоится премьера балета-поэмы "Бахчисарайский фонтан".

В репертуаре Куйбышевского театра "Бахчисарайский фонтан" появился в 1936 г. в постановке балетмейстера Александра Томского. В 1949 г. постановку на сцене театра осуществила Наталья Данилова, в 1954 г. — Юрий Ковалев, в 1969 г. — Эркюль Таннан, а в 1988 г. — Екатерина Шипяцкая.

Нынешняя (шестая) премьера "Бахчисарайского фонтана" в Самаре основана на сценографии первой постановки 1930-х годов Валентины Ходасевич и хореографии Ростислава Захарова, традиции которых не прерывались в Мариинском театре все 85 лет, что балет не сходит со сцены.

Балетмейстер-постановщик — Дарья Павленко (Санкт-Петербург), дирижер-постановщик — Евгений Хохлов, художник-постановщик — Андрей Войтенко (Санкт-Петербург) по эскизам Валентины Ходасевич, художник по костюмам — Татьяна Ногинова (Санкт-Петербург) по эскизам Валентины Ходасевич, художник по свету — Александр Наумов (Санкт-Петербург).