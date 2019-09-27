Патриарх поручил Самарской епархии построить в регионе 30 храмов

В пятницу, 27 сентября, после литургии в Софийском храме в Самаре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил задачу духовенству Самарской митрополии построить 30 храмов и раздал столько же Евангелий, сообщает ria.ru.

"Для духовенства епархии я хотел бы передать 30 настольных Евангелий — каждому, кому будет вверено создать новый приход, построить новый храм. Чтобы это патриаршее Евангелие лежало на престоле нового храма. Итак, за вами 30 новых храмов", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что Самарская митрополия — "одна из самых сильных в нашей церкви".

Он также подарил храму, в котором совершил литургию, икону Владимирской богоматери.

Напомним, Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава Русской православной церкви встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. На второй день запланированы освящение Софийского собора в Самаре и встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.