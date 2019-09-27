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Патриарх Кирилл провел чин великого освящения Софийского собора и Божественную литургию

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 сентября, в самарском Софийским соборе Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел чин великого освящения собора и Божественную литургию.

Фото: Фото предоставлено автором

Рядом с собором были установлены специальные экраны, на которых транслировался прямой эфир богослужения. В связи с мероприятиями были перекрыты дороги в  районе 4-й очереди набережной с 9:00 до 18:00. Проход людей на набережную осуществлялся через кордон и рамки. На площади перед храмом собралось немного людей. Возможно, виной тому была холодная погода и возможность посмотреть службу по телевидению. Но стоит отметить, что к моменту приезда Патриарха уже ярко светило солнце и было совсем не холодно.

Ровно в десять утра автомобиль Патриарха подъехал к главному входу в храм. С балкона Патриарх приветствовал собравшихся и прошел в храм на службу.

Приезд Патриарха в Самару — знаковое событие. Последний раз регион с визитом глава Православной церкви посещал 20 лет назад.

Священные мероприятия прошли в рамках двухдневного визита Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Самарскую область. В первый день Патриарх посетил Поволжский православный институт в Тольятти и провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском монастыре.

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