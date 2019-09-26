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Общество

Патриарх Кирилл провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, в канун православного праздника – Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

На праздничном богослужении присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первые лица региона и прихожане собора.

По окончании священного обряда Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к пастве и преподал благословение прихожанам.

"Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Божий храм укрепляет как молодых, так и людей любого другого возраста верой в Господа".

Кафедральный храм Тольяттинской епархии является одним из самых больших и живописных в Автограде. Спасо-Преображенский собор, который вмещает порядка трех тысяч прихожан, включает в себя главный алтарь в честь Преображения Господня, южный — в честь святителя Николая Чудотворца и северный — в честь сорока мучеников Севастийских. Особенностью храма является сочетание византийской и русской, изразцовой мозаики: мозаичные иконы отделаны керамическими изразцами, изразцы установлены так же под карнизами, закомарами и в нишах.  Кроме того, иконостас для храма был изготовлен в иконописной мастерской Новоспасского монастыря. Первый камень, заложенный при строительстве Спасо-Преображенского собора, привезен со святой горы Фавор.

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