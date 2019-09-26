Патриарх Кирилл провел всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе в Тольятти

В четверг, 26 сентября, в канун православного праздника – Воздвижения Животворящего Креста Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возглавил всенощное бдение в кафедральном храме Тольяттинской епархии – Спасо-Преображенском соборе.

На праздничном богослужении присутствовали полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, первые лица региона и прихожане собора.

По окончании священного обряда Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обратился к пастве и преподал благословение прихожанам.

"Важно, что не только человеческими и земными заботами обеспокоены жители града, возводя замечательные постройки для труда и жизни. Но как важно, что в этом городе строится и Божий храм и существует замечательное православное учреждение, объединяющее молодёжь, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви. — Божий храм укрепляет как молодых, так и людей любого другого возраста верой в Господа".