В филармонии покажут спектакль на льду "Дракула"

В Самарской филармонии 4 ноября солисты мировых ледовых шоу представят мистический спектакль на льду "Дракула" (16+). Постановка выполнена по сюжету бессмертного романа Брэма Стокера.

Конец XIX в., Лондон. Молодой юрист Джонатан Харкер и его возлюбленная Мина собираются пожениться. Но, по долгу службы, Джонатан на время вынужден оставить невесту одну и отправиться в Трансильванию к странному пожилому графу, желающему приобрести недвижимость в Лондоне…

"Актеры-фигуристы предстанут перед зрителями в образе героев романа: возлюбленных Мины и Джонатана, юной Люси, первой павшей от укуса вампира, решительного и смелого Ван Хельсинга, посвятившего жизнь борьбе с темными силами, голодных и беспощадных вампирш и, конечно же, зловещего графа Дракулы", - говорится в релизе koncertsamara.ru.

Организаторы обещают зрителям масштабные видео-инсталляции и яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени.

Цена билетов от 1000 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/26919/0.