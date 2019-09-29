После концерта Димы Билана самарцев развезут по домам 18 автобусов

В воскресенье, 29 сентября, после концерта Димы Билана на площади Куйбышева самарцев развезут по домам 18 автобусов, сообщает ООО "СамараАвтоГаз".

На ул. Самарской (от ул. Красноармейская до ул. Льва Толстого) пассажиров будут ожидать автобусы маршрутов: 5Д, 22, 23, 24, 34, 41, 2, 47, 67, 26. 50, 66.

Напомним, сегодня в 19:00 Дима Билан даст бесплатный концерт для жителей Самары. В течение дня артист посетил Студию инклюзивного творчества в Самаре и подарил учреждению сертификат на 1 млн руб. на установку инклюзивной детской площадки. Затем певец отправился в областную детскую больницу им. Ивановой. Больница получила от него сертификат на приобретение необходимого оборудования.