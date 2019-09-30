Все образовательные учреждения Самары подключат к теплу до конца дня

До конца дня 30 сентября все школы и детские сады подключат к отоплению. Такое поручение дала глава города Елена Лапушкина на еженедельном оперативном совещании в мэрии.

По состоянию на 30 сентября тепло появилось в более чем 7 тыс. жилых многоквартирных домов. На данный момент подача тепла организована в 84% объектов социальной сферы, отопление поступило в 302 учреждения здравоохранения (94,7%), в 590 образовательных учреждений (93,4%), в 112 учреждений сферы культуры (77,2%).

Глава Самары обратила особое внимание на обращения жителей об отсутствии отопления и горячего водоснабжения через социальные сети, оперативные службы и общественные приемные. По словам Елены Лапушкиной, такие обращения должны отрабатываться в кратчайшие сроки: "Людям необходимо предоставлять полную информацию о причинах отсутствия тепла и сроках его подачи. Мне поступает большое количество адресов в социальных сетях, прошу отрабатывать их максимально оперативно в диалоге с жителями".