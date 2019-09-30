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Общество

В Самарской области утвержден новый порядок работы с инвесторами проблемных "долевок"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное правительство разработало и утвердило новый порядок заключения инвестсоглашений с застройщиками-инвесторами, которые будут удовлетворять права обманутых дольщиков. Документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Так, согласно новому порядку, информация о компенсационных участках, на которые застройщики смогут претендовать после удовлетворения прав обманутых дольщиков, должна быть размещена в открытом доступе на сайте областного министерства строительства.

При этом отмечается, что компенсационные земельные участки будут предоставляться новому инвестору-застройщику в аренду, а срок передачи жилых помещений обманутым дольщикам не может превышать двух лет с момента заключения соглашения с ними.

Напомним, в 2019 г. областной минстрой планирует удовлетворить права 784 из 1946 обманутых дольщиков и сократить количество проблемных объектов с 38 до 30.

Ранее неоднократно возникали ситуации, когда инвесторы, получая компенсационные участки, не достраивали объекты. Одна из таких - компания СК "Новация", которая фигурирует в уголовном деле о мошенничестве.

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