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ЖКХ и благоустройство Общество

Прокуратура нашла в Отрадном опасную детскую площадку

ОТРАДНЫЙ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Отрадного во время проверки обнаружила детскую площадку в ужасном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Площадку на ул. Целинной установили в августе 2015 г. в рамках муниципальной программы.

К 2019 г. она пришла в плачевное состояние: на качалке-балансире появились дефекты; в песочнице нет песка, испортилось ее деревянное ограждение, а крышка снята с петель; в негодность пришла и горка. Многие из этих дефектов угрожают детям серьезными травмами.

В итоге прокуратура внесла главе Отрадного представление. Нарушения обещали устранить.

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