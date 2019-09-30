Прокуратура нашла в Отрадном опасную детскую площадку

Прокуратура Отрадного во время проверки обнаружила детскую площадку в ужасном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Площадку на ул. Целинной установили в августе 2015 г. в рамках муниципальной программы.

К 2019 г. она пришла в плачевное состояние: на качалке-балансире появились дефекты; в песочнице нет песка, испортилось ее деревянное ограждение, а крышка снята с петель; в негодность пришла и горка. Многие из этих дефектов угрожают детям серьезными травмами.

В итоге прокуратура внесла главе Отрадного представление. Нарушения обещали устранить.