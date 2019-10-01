В "Тольяттимолоке" стартовала процедура финансового оздоровления

Арбитражный суд Самарской области по просьбе кредиторов АО "Тольяттимолоко" ввел в организации процедуру внешнего управления на 18 месяцев, пишет "КоммерсантЪ".

Напомним, иск о банкротстве компании подал предприниматель Андрей Рыжаков в 2017 году. Как следует из сообщения арбитражного управляющего Евгения Кузнецова на сайте ЕФРСБ, долг молочного производителя превышает 332 млн руб., из них около 328 млн руб. "Тольяттимолоко" должно банку "Солидарность". По информации в электронной картотеке суда, банк уступил право требования долга ООО "ВолгаКонсалт". Судя по данным "СПАРК-Интерафкс", "ВолгаКонсалт" создан в 2015 году. Владеет и управляет обществом Борис Сорокин. Других компаний у него нет.

После окончания процедуры наблюдения арбитражный управляющий отказался отвечать изданию на вопросы о ее итогах и дальнейшей судьбе предприятия. Из недавно опубликованной информации в карточке компании в ЕФРСБ следует, что балансовая стоимость имущества "Тольяттимолока" составляет около 515 млн рублей. Задолженности перед сотрудниками у предприятия нет. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не ­выявлено.

Как поясняет юрист, руководитель юридического отдела юридического бюро "Падва и Эпштейн" Татьяна Манакова, внешнее управление предполагает внутреннюю оптимизацию и поиск внешних инвестиций, которые позволили бы восстановить платежеспособность и избежать перехода в конкурсное производство. "Можно предположить, что введение внешнего управления повлечет за собой такие мероприятия, как попытка расширения рынка сбыта, возможно — расширение ассортимента, круга оптовых покупателей, действия, направленные на снижение себестоимости продукции, снижение расходов организации. Возможно, будет произведен правовой и экономический анализ договорного пакета должника, исследованы сделки, прекращены или оспорены невыгодные для должника правоотношения", — говорит Татьяна ­Манакова.